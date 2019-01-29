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Ализе Корне - Анастасия Павлюченкова

WTA Санкт-Петербург - 29 января 2019

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Ализе Корне – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 29 января 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Ализе Корне и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.