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Мария Шарапова – о погоде в Санкт-Петербурге: «:o»

Шарапова – о погоде в Санкт-Петербурге: «:o»
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 9 ч. назад

Температура воздуха всего 5 градусов – и это не по Цельсию.

Российская теннисистка Мария Шарапова испугалась погоды в Санкт-Петербурге, где она на следующей неделе сыграет на турнире WTA.

Шарапова запостила в твиттере скриншот прогнозы погоды, где говорится, что в Петебурге сейчас 5 градусов по Фаренгейту – это минус 15 градусов по Цельсию. Рядом со скриншотом теннисистка разместила испуганное выражение лица.

  • St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 26 января по 3 февраля 2019 года на кортах КСК «СИБУР АРЕНА» и ТЦ «Динамо».
  • Ранее Шарапова дошла до 1/8 финала Australian Open, где уступила австралийке Эшли Барти.

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