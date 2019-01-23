Мария Шарапова – о погоде в Санкт-Петербурге: «:o»
Температура воздуха всего 5 градусов – и это не по Цельсию.
Российская теннисистка Мария Шарапова испугалась погоды в Санкт-Петербурге, где она на следующей неделе сыграет на турнире WTA.
Шарапова запостила в твиттере скриншот прогнозы погоды, где говорится, что в Петебурге сейчас 5 градусов по Фаренгейту – это минус 15 градусов по Цельсию. Рядом со скриншотом теннисистка разместила испуганное выражение лица.
- St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 26 января по 3 февраля 2019 года на кортах КСК «СИБУР АРЕНА» и ТЦ «Динамо».
- Ранее Шарапова дошла до 1/8 финала Australian Open, где уступила австралийке Эшли Барти.
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