«Эрмитаж снаружи и внутри». Счастливая Шарапова порадовала подписчиков фотографиями из Питера

Мария Шарапова продолжает испытывать гамму эмоций от посещения Санкт-Петербурга – на этот раз обладательница карьерного «Шлема» навестила Эрмитаж.

«Музей Эрмитаж. Снаружи и внутри», – написала Шарапова в твиттере, прикрепив две фотографии с довольной собой. На первом снимке она парит в воздухе на фоне пышного интерьера галереи, на втором – на фоне заснеженного санкт-петербургского пейзажа.

Ранее Шарапова выложила удивленное фото по поводу морозной питерской погоды.

Мария примет участие в St. Petersburg Ladies Trophy. Он старует сегодня, 26 января, и пройдет на кортах КСК «СИБУР АРЕНА» и ТЦ «Динамо».

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