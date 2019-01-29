Лютая поддержка и 3 двойные ошибки за гейм. Это все первый матч Марии Шараповой в Санкт-Петербурге

«Нереально, что в такой замечательный город я попала первый раз в жизни», – выдохнула уставшая Шарапова сразу после победы над Дарьей Гавриловой. Зал не расходился, слушал победное интервью и забросал Марию аплодисментами – ровно теми же, что подбадривали русскую теннисистку после неудачных розыгрышей. И теми, что сопровождали пять убойных эйсов.

Популярность Шараповой измерялась сотнями – «Сибур Арена» на матче первого круга заполнилась так, как не всегда заполнялась на финалах местных турниров WTA и ATP. Показатель особенно гордый, если сделать скидку на понедельник, температуру воздуха -20 и не самое удобное время начала – 17:00. Иногда поддержки было даже слишком много: сначала сконцентрированная на сопернице Мария аккуратным жестом намекала на тишину, но ближе к развязке матча рефери все чаще прерывала овации дипломатичным «Please».

Шарапова против Гавриловой на турнире в Санкт-ПетербургеEurosport

«Маша, спокойнее», – выкрик с трибуны подействовал во втором сете и остановил серию Шараповой с тремя двойными ошибками в одном последнем гейме. Мария переломила партию, в которой Дарья словила кураж и внезапно доминировала после 0:6. Впрочем, баранка Гавриловой тоже не такая однозначная – первый сет продолжался около 50 минут и почти сдвинул девушке крышу. Дарья срывалась на ракетку и быстро растратила челленджи, сомневаясь в точных ударах соперницы.

Дарья в Петербурге не осталась без поддержки, у нее тоже были болельщики – девушка с центральной трибуны даже пришла на матч с австралийскими флагами и плюшевыми коалой и кенгуру. «Даша молодец!» звучало с трибун отчетливо, хоть и не так часто, как «Вперед, Мария!». Шарапову поддерживали максимально разными способами – зрители принесли на трибуны самодельные плакаты в духе трогательных школьных стенгазет. «Спасибо, Маша, что научила любить, гордиться и верить». Мило.

Мария Шарапова на пресс-конференцииEurosport

Организаторы турнира в Петербурге уверяют, что таких людных теннисных понедельников в городе не было никогда – все потому что Мария стартовала как несеяная, но это радует и саму теннисистку. От первой поездки в Санкт-Петербург Шарапова хочет выжать насыщенную культурную программу: «Обычно я концентрируюсь только на теннисе, но в Санкт-Петербурге хотела много чего посмотреть. Я была на опере, мне очень понравилось, хотя она и длилась четыре часа. Я посмотрела только два, а потом мы нашли хорошую кухню. Еще была в «Эрмитаже». Надеюсь, будет несколько дней, чтобы увидеть что-нибудь еще».

Высока вероятность, что матч Шараповой в четверг срезонирует еще сильнее – бывшая первая ракетка России сыграет с нынешней – Дашей Касаткиной.

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