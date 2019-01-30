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Мария Шарапова снялась с матча против Дарьи Касаткиной из-за травмы плеча

Шарапова снялась с матча против Касаткиной из-за травмы плеча
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Такое сражение пропало.

Мария Шарапова отказалась от продолжения борьбы на турнире в Санкт-Петербурге, сославшись на травму правого плеча.

В матче второго круга вторая ракетка страны должна была сыграть с соотечественницей и лучшей теннисисткой России Дарьей Касаткиной. О проблемах со здоровьем Мария рассказала еще в понедельник.

– В Австралии вы жаловались на боли в плече. Как обстоят дела сейчас?

– Так себе. Я уже много месяцев работаю над тем, чтобы избавиться от неприятных ощущений, но пока не удается восстановиться на 100%.

  • Касаткина без борьбы прошла в четвертьфинал, где ее соперницей станет победительница матча между Юлией Гёргес и Верой Звонаревой.
  • На Australian Open Шарапова дошла до четвертого круга, где проиграла Эшли Барти из Австралии.
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