«Неприятно узнать об этом перед входом». Шарапова снялась, но болельщики злятся – билеты не сдать

Мария Шарапова отказалась от матча против Дарьи Касаткиной во втором круге St.Petersburg Ladies Trophy чуть менее, чем за три часа до старта встречи. Вроде бы стандартная история, если бы не ее последствия – на организаторов обрушился шквал злых комментариев с требованием вернуть деньги за билеты.

Действительно, сообщение о травме Шараповой поступило достаточно поздно. В официальной группе турнира Вконтакте его разместили в 15:59 – за 2,5 часа до старта игры. Тот, кто шел конкретно на Шарапову (а это большая часть зрителей), столкнулся с шокирующей новостью либо в дороге, либо перед выходом. Чуть больше повезло тем, кто не купил билеты и отложил вопрос на последний момент.

Специфика проходок на теннисный турнир в Санкт-Петербурге (да и вообще много где еще) – они продаются на весь игровой день, а не на конкретные матчи. Поэтому сдать билеты и вернуть деньги нельзя. Так устроен теннисный бизнес, и зрители не застрахованы от того, что спортсмен внезапно пожалуется на травму.

Под новостью об отказе Марии от питерского турнира почти полторы сотни комментариев – конечно же, преимущественно с претензиями.

" Просто обманули народ организаторы, вот и все. Мария нужна была на турнире только для аншлага. "

" Сейчас уходил со стадиона, и в кассу столько ребят билеты покупали, в толпе общались, что из-за Шараповой пришли. Эх, обидно им. "

" Я думаю, это бред, что у нее травма. О таких вещах за два часа до игры не узнают. Очень подло со стороны Шараповой. Такое в впечатление, что она просто не хотела работать-играть с Касаткиной, а тем более ей проиграть. Она свои денежки за приезд взяла, «Эрмитаж» посетила и гудбай. "

" Попиарилась, бабло сняла за приезд и убыла в теплые края. "

" Очень неприятно, приехав именно на матч Шараповой, узнать, стоя уже перед входом в зал, что она снялась, очень многие приехали именно на этот матч. Разочарование дня. "

Резонансный отказ не мог оказаться без официального комментария, и гендиректор питерского турнира Александр Медведев быстро разжевал ситуацию со здоровьем Шараповой.

«Мария очень хотела приехать в Петербург, поэтому не делала операцию. Она могла поставить крест на всем сезоне. Но вчера на тренировке уже стало понятно, что она может сняться с соревнований. Окончательно опасения подтвердились сегодня утром. Очень жалко. Но здоровье важнее», – цитирует Медведева «СДЗД».

Мария ШараповаGetty Images

Сложно поверить, что Мария участвовала в сговоре с организаторами и высчитывала подходящий момент, пока кассы продадут побольше билетов на срывающийся матч. Единственный вопрос – почему опасения подтвердились утром, а официальное заявление появилось ближе в 16:00. Отрезок между сигналом Шараповой и реакцией организаторов подозрительно велик, поэтому провоцирует массовый негатив: ожидание подвоха и обмана заложено в русской ментальности генетически. Этот эффект нужно было предусмотреть, как и предусмотреть какую-то систему, которая компенсирует стоимость билетов хотя бы тем зрителям, кто не использовал проходку и не пошел на арену вечером 30 января из-за отмены матча Марии.

Через два часа после прискорбной новости Шарапова вышла на открытый разговор с болельщиками и уже лично объяснила свое решение. На заднем фоне при этом слышались выкрики «Стыд и позор. Лучше бы хотя бы на три гейма вышла. Мы так ждали!» и «Где эта мразота?!»

«К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо. В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии. Думала, что еще здесь турнир проведу, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут. Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на 100%. А против Касаткиной – не 100% – это не то, что было надо. Конечно, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне, которого требует этот турнир», – цитирует Шарапову «СЭ».

Вряд ли толпа единогласно поддержала Марию. Скорее выслушала ее оправдание и осталась при своем. Впрочем, обида зрителей задела теннисистку по касательной – людей нервировала сама ситуация, потраченное время и деньги. Ведь интерес к Шараповой и интерес к теннису – это две разные и почти не пересекающиеся истории. По крайней мере здесь, в России. И контраст в заполняемости трибун в первый (с Марией) и второй (без Марии) игровой день это доказал.

«Не думаю, что неучастие Шараповой сильно скажется на маркетинговой стороне, зрительском интересе. Какая бы звезда ни играла в Петербурге, у нас тут сильный состав участников. Этот год не исключение», – уверенно выдал Александр Медведев. Хотя в чем-то даже самоуверенно – матч Шараповой и Гавриловой в первом круге посетило столько зрителей, сколько далеко не всегда доходит до финалов питерских турниров ATP и WTA.

Проблема Ladies Trophy перекликается с общей проблемой женского тенниса – в нем слишком мало турбозвезд. И здесь, в Петербурге, проблема возведена в квадрат на фоне неудачного расположения в календаре WTA. Серена, Халеп, Возняцки, Стивенс, Осака, Кербер, Плишкова и Свитолина – восемь спортсменок из топ-11 отдыхают после изнурительного Australian Open.

Теннис в России пока далек от народа (хотя ценами на билеты очень даже близок), но в этом виноват стереотип элитарности. Массовой культуры тенниса в стране нет, ведь если бы она сформировалась, то болельщики не обвиняли Шарапову в травме плеча, а сопереживали ей и с тем же инетересом смотрели игру Векич – Кудерметова. Да и сама Мария приехала бы на турнир не только потому, что ее очень попросили и простимулировали приглашение чем-то более материальным, чем билеты в «Эрмитаж» и Мариинку.

Лютая поддержка и 3 двойные ошибки за гейм. Это все первый матч Шараповой в Петербурге

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