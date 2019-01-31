«5 лет – это слишком. Давайте доживем до одного». Мария Шарапова не ответила, когда завершит карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопрос болельщика, будет ли она играть еще пять лет.

«Пять лет – это слишком. Давайте доживем до одного, а потом посмотрим на второй и на третий. У меня есть еще внутренний огонь. Я бы после Австралии здесь не сыграла, если бы у меня не было желания играть в теннис», – сказала Шарапова.

Шарапова снялась с турнира в Петербурге из-за травмы плеча.

Во втором круге она должна была с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

«Неприятно узнать об этом перед входом». Шарапова снялась, но болельщики злятся – билеты не сдать

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