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«5 лет – это слишком. Давайте доживем до одного». Мария Шарапова не ответила, когда завершит карьеру
Вдруг мы видим последний сезон Марии?
Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопрос болельщика, будет ли она играть еще пять лет.
«Пять лет – это слишком. Давайте доживем до одного, а потом посмотрим на второй и на третий. У меня есть еще внутренний огонь. Я бы после Австралии здесь не сыграла, если бы у меня не было желания играть в теннис», – сказала Шарапова.
- Шарапова снялась с турнира в Петербурге из-за травмы плеча.
- Во втором круге она должна была с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.
«Неприятно узнать об этом перед входом». Шарапова снялась, но болельщики злятся – билеты не сдать
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