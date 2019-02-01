Гендир St.Petersburg Ladies Trophy: «Шарапова выступит в 2020-м, если в карьере будет без перемен»

Генеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев объявил, что с теннисисткой Марией Шараповой достигнута договоренность о ее участии в следующем году.

«Турнир проходит успешно и нравится зрителям. Посмотрите на восьмерку четвертьфиналисток – сильнейшие теннисистки, включая Петру Квитову. Мы очень сожалеем, что Маша Шарапова не показала мастерство из-за травмы и рано завершила выступление. При этом ее появление привлекло повышенное внимание к турниру.

Меня лично очень порадовало ее профессиональное отношение к обязанностям за пределами корта – в этом плане многим теннисисткам надо брать с Марии пример. Мы разговаривали с ней после травмы, ей нравится Санкт-Петербург, она сюда хочет вернуться. Договоренность о том, что она приедет и выступит на турнире в следующем году, у нас есть, если в карьере Шараповой все будет без перемен», – рассказал Медведев ТАСС.

Мария снялась с матча против Дарьи Касаткиной из-за травмы плеча.

На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвертого круга, где ее обыграла Эшли Барти.

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