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Кики Бертенс победила Донну Векич и выиграла четвертый титул за 12 месяцев

Бертенс победила Векич и выиграла четвертый титул за 12 месяцев
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

И восьмой в карьере!

Голландка Кики Бертенс выиграла у хорватки Донны Векич в финале турнира WTA в Санкт-Петербурге – 7:6(2) , 6:4.

Матч продолжался один час 45 минут. Бертенс выполнила 8 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти. На счету Векич 2 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из четырех попыток).

  • Бертенс выиграла восьмой титул в карьере.
  • Лучше всех из представительниц России выступила Вера Звонарева – она дошла до полуфинала, где уступила Векич.

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