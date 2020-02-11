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Санкт-Петербург
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WTA Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Вондроушова
VS
А.Томлянович
11 февраля 2020 г.
Начало после 11:00
TC Dynamo
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