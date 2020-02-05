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Кузнецова сыграет в основной сетке в Санкт-Петербурге
Питерский кубок становится все представительнее.
Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова подтвердила, что примет участие на WTA St. Petersburg Ladies Trophy.
Ранее генеральный директор турнира Александр Медведев отмечал, что Кузнецовой предложили уайлд-кард для попадания в основную сетку.
При этом Медведев не был уверен в готовности теннисистки из-за выступления за сборную России. Национальная команда встретится с Румынией в квалификационном раунде Кубка Федерации 7 и 8 февраля.
Об этом сообщила пресс-служба чемпионата со ссылкой на организационный комитет.
- St. Petersburg Ladies Trophy стартует 10 февраля и будет проходить на «СИБУР Арене» до 16 февраля.
- 34-летняя уроженка Санкт-Петербурга Кузнецова выступит перед питерскими трибунами впервые с 2017 года. Она занимает в рейтинге WTA 49-е место.
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