Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова подтвердила, что примет участие на WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

Ранее генеральный директор турнира Александр Медведев отмечал, что Кузнецовой предложили уайлд-кард для попадания в основную сетку.

При этом Медведев не был уверен в готовности теннисистки из-за выступления за сборную России. Национальная команда встретится с Румынией в квалификационном раунде Кубка Федерации 7 и 8 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба чемпионата со ссылкой на организационный комитет.

St. Petersburg Ladies Trophy стартует 10 февраля и будет проходить на «СИБУР Арене» до 16 февраля.

34-летняя уроженка Санкт-Петербурга Кузнецова выступит перед питерскими трибунами впервые с 2017 года. Она занимает в рейтинге WTA 49-е место.

«Друзья писали про пожары: «Отказывайся, лети домой». Кузнецова – о переносах матчей и атмосфере

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме