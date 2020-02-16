Представительница Нидерландов Кики Бертенс победила Елену Рыбакину из Казахстана в финале турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 28-летней Бертенс. В прошлом году Кики также выиграла турнир в Санкт-Петербурге, победив в финале представительницу Хорватии Донну Векич.

20-летняя Рыбакина занимает 25-е место в рейтинге WTA, Бертенс – восьмое.

Турнир WTA в Санкт-Петербурге проводился в пятый раз.

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