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Бертенс во второй раз подряд выиграла турнир в Санкт-Петербурге
Кики не оставила шансов 20-летней теннисистке из Казахстана.
Представительница Нидерландов Кики Бертенс победила Елену Рыбакину из Казахстана в финале турнира в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 28-летней Бертенс. В прошлом году Кики также выиграла турнир в Санкт-Петербурге, победив в финале представительницу Хорватии Донну Векич.
- 20-летняя Рыбакина занимает 25-е место в рейтинге WTA, Бертенс – восьмое.
- Турнир WTA в Санкт-Петербурге проводился в пятый раз.
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