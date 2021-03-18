В четвертьфинале турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy сыграют семь теннисисток из России. Восьмой спортсменкой станет румынка Жаклин Адина Кристиан.

Екатерина Александрова встретится с Маргаритой Гаспарян, Вера Звонарева сыграет с победительницей матча Гасанова – Павлюченко, Дарья Касаткина сразится с лучшей во встрече Рахимова – Кудерметова, а Светлана Кузнецова – единственная, кто остался без российского матча. Ей предстоит игра с Жаклин Адиной Кристиан.

Изначально в основной сетке St. Petersburg Ladies Trophy приняли участие 10 теннисисток из России.

Дарья Касаткина вылетела во втором круге от белоруски Александры Саснович, Дарья Мишина проиграла в первом круге Камилле Рахимовой.

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