Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян сыграют в финале турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.

На пути к решающему матчу Касаткина обыграла Светлану Кузнецову со счетом 1:6, 6:0, 6:2. Финал St. Petersburg Ladies Trophy станет для Дарьи вторым в сезоне и седьмым в карьере. На счету Касаткиной – три выигранных титула.

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Маргарита Гаспарян в полуфинале расправилась с Верой Звонаревой в двух сетах – 6:3, 7:6. Маргарита дважды вела с брейком во втором сете, а на тай-брейке отыграла четыре сетбола. Финал турнира в Санкт-Петербурге станет крупнейшим в карьере Гаспарян: она впервые сыграет в решающем матче на уровне WTA 500. До этого Маргарита дважды играла в финалах турниров WTA и выиграла два титула – в Баку и Ташкенте.

Успешное выступление в Петербурге существенно улучшит положение россиянок в рейтинге WTA: Касаткина вернется в топ-50, а Гаспарян – в топ-100. В случае победы Маргарита может даже стать 77-й или 78-й ракеткой мира.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy стал настоящей феерией российских теннисисток – в четвертьфинале сыграли сразу семь девушек из России.

C момента получения петербургским турниром статуса WTA Premier в 2016м году российские теннисистки до финала еще не доходили.

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