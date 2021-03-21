Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира St. Petersburg Ladies Trophy и завоевала второй титул в сезоне.

Соперница Касаткиной россиянка Маргарита Гаспарян снялась во втором сете при счете 2:1 в пользу Дарьи. Первый сет остался за Касаткиной – 6:3.

WTA Санкт-Петербург Касаткина и Гаспарян сыграют в финале турнира в Санкт-Петербурге 19 ЧАСОВ НАЗАД

Титул стал для Дарьи вторым в сезоне и четвертым в карьере. Успешное выступление в Петербурге существенно улучшит положение россиянки в рейтинге WTA: Касаткина вернется в топ-50.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy стал настоящей феерией российских теннисисток – в четвертьфинале сыграли сразу семь девушек из России.

C момента получения петербургским турниром статуса WTA Premier в 2016 году российские теннисистки до финала еще не доходили.

WTA Санкт-Петербург 7 россиянок сыграют в четвертьфинале турнира в Петербурге 18/03/2021 В 16:39