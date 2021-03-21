Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира St. Petersburg Ladies Trophy и завоевала второй титул в сезоне.
Соперница Касаткиной россиянка Маргарита Гаспарян снялась во втором сете при счете 2:1 в пользу Дарьи. Первый сет остался за Касаткиной – 6:3.
WTA Санкт-Петербург
Касаткина и Гаспарян сыграют в финале турнира в Санкт-Петербурге
Титул стал для Дарьи вторым в сезоне и четвертым в карьере. Успешное выступление в Петербурге существенно улучшит положение россиянки в рейтинге WTA: Касаткина вернется в топ-50.
- Турнир St. Petersburg Ladies Trophy стал настоящей феерией российских теннисисток – в четвертьфинале сыграли сразу семь девушек из России.
- C момента получения петербургским турниром статуса WTA Premier в 2016 году российские теннисистки до финала еще не доходили.
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7 россиянок сыграют в четвертьфинале турнира в Петербурге
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