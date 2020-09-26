Украинка Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в финальном матче турнира в Страсбуре – 6:4, 1:6, 6:2. Теннисистки сражались за трофей 1 час 54 минут.

Элина уступила Елене по подачам навылет (1-2), зато реже ошибалась на подаче (2-6) и реализовала 3 брейка из 7 против 2/10 у соперницы.

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Свитолина завоевала второй титул в сезоне и 15-й – в карьере. Еще это ее пятая победа на грунте.

«Ролан Гаррос» стартует 27 сентября.

Выступление в Париже Свитолина начнет матчем с Варварой Грачевой из России.

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