Эшли Барти, победительница турниров в Мельбурне и Майами, забрала третий трофей в 2021 году. Австралийка стала триумфатором грунтового ивента в Штутгарте. В финале Эш обыграла Арину Соболенко из Беларуси – 3:6, 6:0, 6:3.
Игра продлилась 1 час 46 минут. Барти вышла вперед по личным встречам с Соболенко – 4:3. Арина упустила возможность выиграть юбилейный 10-й титул WTA и первый на грунте. Все предудыщие победы были одержаны ею на харде.
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- Для Барти трофей в Штутгарте стал 11-м в карьере и вторым на грунте после «Ролан Гаррос»-2019.
- Эшли добрала 370 очков в рейтинге и оторвалась от Наоми Осаки почти на 2000 баллов.
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