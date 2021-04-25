Опубликовано 25/04/2021 в 14:24 GMT | Обновлено 25/04/2021 в 14:24 GMT

Эшли Барти, победительница турниров в Мельбурне и Майами, забрала третий трофей в 2021 году. Австралийка стала триумфатором грунтового ивента в Штутгарте. В финале Эш обыграла Арину Соболенко из Беларуси – 3:6, 6:0, 6:3.

Игра продлилась 1 час 46 минут. Барти вышла вперед по личным встречам с Соболенко – 4:3. Арина упустила возможность выиграть юбилейный 10-й титул WTA и первый на грунте. Все предудыщие победы были одержаны ею на харде.

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Для Барти трофей в Штутгарте стал 11-м в карьере и вторым на грунте после «Ролан Гаррос»-2019.

Эшли добрала 370 очков в рейтинге и оторвалась от Наоми Осаки почти на 2000 баллов.

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