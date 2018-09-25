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Екатерина Александрова - Ивана Йорович

WTA Ташкент - 25 сентября 2018

Это Теннис, и это Ташкент! Следите за матчем Екатерина Александрова – Ивана Йорович на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 25 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Екатерина Александрова и Ивана Йорович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.