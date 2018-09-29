Гаспарян разгромила Потапову и стала самой низкорейтинговой победительницей турнира WTA в сезоне

Две русские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова разыграли титул турнира в Ташкенте. Победила с большим преимуществом Гаспарян, которая выиграла первый титул в сезоне и первый с 2015 года – 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Маргарита по три раза выполнила эйсы и двойные и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Потаповой одна подача навылет, 4 двойные и один упущенный брейк-пойнт.

Гаспарян на неделе занимает 299 строчку WTA и стала самой низкорейтинговой победительницей турнира в туре сезона-2018.

Благодаря победе Гаспарян приблизится к сотне и на будущей неделе займет 138-е место.

Потапова впервые войдет в топ-100 и будет 93-й.

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