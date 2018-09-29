Imago

Гаспарян разгромила Потапову и стала самой низкорейтинговой победительницей турнира WTA в сезоне

Гаспарян разгромила Потапову и стала самой низкорейтинговой победительницей турнира WTA в сезоне
Eurosport

1 час назад

Ну и первый за тысячу лет русский финал турнира нельзя не отметить.

Две русские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова разыграли титул турнира в Ташкенте. Победила с большим преимуществом Гаспарян, которая выиграла первый титул в сезоне и первый с 2015 года – 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Маргарита по три раза выполнила эйсы и двойные и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Потаповой одна подача навылет, 4 двойные и один упущенный брейк-пойнт.

Гаспарян на неделе занимает 299 строчку WTA и стала самой низкорейтинговой победительницей турнира в туре сезона-2018.

  • Благодаря победе Гаспарян приблизится к сотне и на будущей неделе займет 138-е место.
  • Потапова впервые войдет в топ-100 и будет 93-й.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. «Ливерпуль» и «Челси» порадуют голами, «Реал» и «Атлетико» засушат игру

01:16
Популярные видео
Переоцененный Погба, недооцененный Ротенберг и другие игроки с неадекватным рейтингом в FIFA 19
6 823 просмотров22 ч
Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто
3 507 просмотров27/09 в 09:57
А еще вам может понравиться