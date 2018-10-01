Маргарита Гаспарян поднялась на 161 позицию после победы в Ташкенте

Маргарита Гаспарян поднялась с 299-го на 138-е место в рейтинге WTA. В субботу российская теннисистка стала победительницей турнира в Ташкенте с призовым фондом свыше 225 тысяч долларов, в финале переиграв соотечественницу Анастасию Потапову со счетом 6:2, 6:1.

Потапова, которой в марте исполнилось 17 лет, после турнира в Ташкенте впервые в карьере вошла в топ-100 рейтинга – 93-е место.

Лидером рейтинга остается Симона Халеп, лучшая из - Дарья Касаткина, которая поднялась с 13-й на 12-ю строчку.

Рейтинг WTA, версия от 1 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5610,

3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5345,

4 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4635,

5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4555,

6 (8). Наоми Осака (Япония) – 4390,

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4345,

8 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 3925,

9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3912,

10 (10). Юлия Гёргес (Германия) – 3730…

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 3355,

13 (12). Алена Остапенко (Латвия) – 3188…

16 (20). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3110…

20 (19). Анастасия Севастова (Латвия) – 2600,

21 (27). Анетт Контавейт (Эстония) – 2220…

25 (24). Мария Шарапова (Россия) – 2003…

27 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1775…

32 (32). Александра Саснович (Белоруссия) – 1525…

34 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1495…

47 (45). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1135…

55 (54). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1051…

56 (41). Екатерина Макарова (Россия) – 1027…

59 (60). Кайя Канепи (Эстония) – 1009,

60 (64). Вера Лапко (Белоруссия) – 981…

85 (89). Евгения Родина (Россия) – 720…

91 (92). Зарина Дияс (Казахстан) – 665…

93 (132). Анастасия Потапова (Россия) - 656...

96 (83). Елена Веснина (Россия) – 638…

99 (98). Анна Блинкова (Россия) – 619...

138 (299). Маргарита Гаспарян (Россия) – 433.

В мужском топе изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается испанец Рафаэль Надаль. Лучший из россиян Карен Хачанов занимает 24-е место.

Рейтинг ATP, версия от 1 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900,

3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5980,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4890,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825,

8 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3755,

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595,

10 (10). Джон Изнер (США) – 3470…

24 (24). Карен Хачанов (Россия) – 1605…

32 (32). Даниил Медведев (Россия) – 1287 …

34 (35). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1257…

68 (68). Андрей Рублев (Россия) – 795…

84 (87). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 686…

87 (85). Евгений Донской (Россия) – 673.

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