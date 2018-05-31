Онлайн - Кирстен Флипкенс - Тимеа Бабош

WTA Ташкент - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кирстен Флипкенс - Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.