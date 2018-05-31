WTA Ташкент
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Флипкенс VS Т.Бабош
24 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Olympic Tennis School
Матч
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Онлайн - Кирстен Флипкенс - Тимеа Бабош
WTA Ташкент - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кирстен Флипкенс - Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг106
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Флипкенс
2
3
М.Линетт
✓
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Гаспарян
3
5
К.Флипкенс
✓
6
7
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
5
К.Флипкенс
✓
6
7
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6
3
6
К.Флипкенс
2
6
3
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Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Самсонова
62
4
К.Флипкенс
✓
77
6
Больше матчей
Тимеа
Бабош
Бабош
Венгрия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)68
- Возраст26
WTA рейтинг92
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова
✓
6
6
Т.Бабош
2
3
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
✓
6
6
А.Остапенко
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф
✓
6
4
6
Т.Бабош
2
6
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
✓
6
0
К.Суарес
2
0
A
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
2
6
63
М.Хиби
✓
6
3
77
Больше матчей
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