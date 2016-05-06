WTA Ташкент
Одиночный разряд | Первый раунд
Н.Абдураимова VS М.Никулеску
24 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Olympic Tennis School
Матч
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Онлайн - Нигина Абдураимова - Моника Никулеску
WTA Ташкент - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нигина Абдураимова - Моника Никулеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Нигина
Абдураимова
Абдураимова
Узбекистан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)68
- Возраст25
WTA рейтинг-
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Бартель
✓
4
6
6
Н.Абдураимова
6
3
3
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Абдураимова
1
1
Н.Куруми
✓
6
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Абдураимова
2
2
Л.Цуренко
✓
6
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Феррандо
4
3
Н.Абдураимова
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Абдураимова
2
2
Ю.Ларссон
✓
6
6
Больше матчей
Моника
Никулеску
Никулеску
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)64
- Возраст31
WTA рейтинг104
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Никулеску
6
3
1
A
Л.Арруабаррена
✓
1
6
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Никулеску
4
6
2
Д.Ястремская
✓
6
1
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
✓
7
6
М.Никулеску
5
0
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович
6
2
5
М.Никулеску
✓
2
6
7
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Никулеску
1
6
63
Т.Мария
✓
6
3
77
Больше матчей
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