WTA Ташкент
Одиночный разряд | Первый раунд

Н.Абдураимова VS М.Никулеску

24 сентября 2019 г. Начало после 08:00

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Онлайн - Нигина Абдураимова - Моника Никулеску

WTA Ташкент - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нигина Абдураимова - Моника Никулеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Нигина Абдураимова
Нигина
Абдураимова
УзбекистанУзбекистан
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
-
Последние матчи
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Моника Никулеску
Моника
Никулеску
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
104
Последние матчи
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