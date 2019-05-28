Смотри также

WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
•Live
Д.Ковинич
1
М.Гаспарян
•
2
25 сентября 2019 г.Court 2
Матч
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Онлайн - Данка Ковинич - Маргарита Гаспарян
WTA Ташкент - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Данка Ковинич - Маргарита Гаспарян на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Данка
Ковинич
Ковинич
Черногория
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)67
- Возраст24
WTA рейтинг117
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Шарипова
0
7
2
Д.Ковинич
✓
6
5
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич
4
6
63
П.Тиг
✓
6
3
77
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Первый раунд
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6
6
Больше матчей
Маргарита
Гаспарян
Гаспарян
Россия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)73
- Возраст25
WTA рейтинг56
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
4
6
4
М.Гаспарян
✓
6
4
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Гаспарян
3
5
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6
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Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян
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5
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U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Конта
✓
6
6
М.Гаспарян
1
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян
✓
77
6
П.Хон
64
4
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