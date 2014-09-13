Онлайн - Катарина Завацкая - ...

WTA Ташкент - 27 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катарина Завацкая - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 27 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.