WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Кава VS К.Плишкова
25 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Катажина Кава - Кристина Плишкова
WTA Ташкент - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катажина Кава - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катажина
Кава
Кава
Польша
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст26
WTA рейтинг130
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К.Кава
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5
4
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Пера
2
3
К.Кава
✓
6
6
Больше матчей
Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг81
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
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4
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