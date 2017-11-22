WTA Ташкент
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Паолини VS К.Плишкова
24 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Olympic Tennis School
Матч
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Онлайн - Джасмине Паолини - Кристина Плишкова
WTA Ташкент - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джасмине Паолини - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джасмине
Паолини
Паолини
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг126
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин
✓
7
6
Д.Паолини
5
1
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Паолини
✓
7
3
7
С.Чжэн
5
6
5
WTA Гуанчжоу
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Одиночный разряд
1/4 финала
К.Бертенс
✓
6
1
6
Д.Паолини
4
6
1
Больше матчей
Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг81
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
6
3
4
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✓
3
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
J.Choi
1
4
К.Плишкова
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ш.Пен
✓
6
0
6
К.Плишкова
3
6
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
5
3
К.Плишкова
✓
7
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
К.Плишкова
2
2
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