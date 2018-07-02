WTA Ташкент
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Мария VS О.Говорцова
24 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Olympic Tennis School
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Татьяна Мария - Ольга Говорцова
WTA Ташкент - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Татьяна Мария - Ольга Говорцова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Татьяна
Мария
Мария
Германия
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
- Возраст32
WTA рейтинг86
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян
✓
7
6
Т.Мария
5
4
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Куруми
✓
6
6
Т.Мария
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Канепи
✓
5
77
6
Т.Мария
7
64
3
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Мария
2
0
A
Н.Осака
✓
6
0
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
3
4
Т.Мария
✓
6
6
Больше матчей
Ольга
Говорцова
Говорцова
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)67
- Возраст31
WTA рейтинг212
Последние матчи
WTA Квебек
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Говорцова
0
2
П.Мартич
✓
6
6
WTA Квебек
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан
1
4
О.Говорцова
✓
6
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Говорцова
6
2
61
Э.Риске
✓
2
6
77
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Куличкова
5
77
4
О.Говорцова
✓
7
62
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Арруабаррена
✓
6
1
8
О.Говорцова
2
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
15/01/2019
Серена Уильямс отдала Марии всего 2 гейма и выиграла первый официальный матч после финала US Open
Australian Open
Видео
05/07/2018
Поражающая воображение организация на Уимблдоне: корт убрали и накрыли от дождя за полминуты
Уимблдон