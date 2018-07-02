WTA Ташкент
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Мария VS О.Говорцова

24 сентября 2019 г. Начало после 08:00

Olympic Tennis School
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Онлайн - Татьяна Мария - Ольга Говорцова

WTA Ташкент - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Татьяна Мария - Ольга Говорцова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Татьяна Мария
Татьяна
Мария
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
86
Последние матчи
Больше матчей
Ольга Говорцова
Ольга
Говорцова
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
212
Последние матчи
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