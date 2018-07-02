Онлайн - Татьяна Мария - Ольга Говорцова

WTA Ташкент - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Татьяна Мария - Ольга Говорцова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.