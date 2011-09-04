WTA Ташкент
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Аманмурадова VS И.Бонавентюр

24 сентября 2019 г. Начало после 08:00

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Онлайн - Акгуль Аманмурадова - Исалин Бонавентюр

WTA Ташкент - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Акгуль Аманмурадова - Исалин Бонавентюр на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Акгуль Аманмурадова
Акгуль
Аманмурадова
УзбекистанУзбекистан
  • Рост (м)
    1.9
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    35
WTA рейтинг
-
Последние матчи
Больше матчей
Исалин Бонавентюр
Исалин
Бонавентюр
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
125
Последние матчи
Больше матчей

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