WTA Ташкент
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Аманмурадова VS И.Бонавентюр
24 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Olympic Tennis School
Матч
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Онлайн - Акгуль Аманмурадова - Исалин Бонавентюр
WTA Ташкент - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Акгуль Аманмурадова - Исалин Бонавентюр на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Акгуль
Аманмурадова
Аманмурадова
Узбекистан
- Рост (м)1.9
- Вес (кг)80
- Возраст35
WTA рейтинг-
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова
✓
6
6
А.Аманмурадова
1
0
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Абдураимова
✓
6
6
А.Аманмурадова
3
3
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Аманмурадова
✓
6
6
Л.Киченок
1
2
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Якшич
4
6
2
А.Аманмурадова
✓
6
2
6
WTA Куала-Лумпур
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Майерич
✓
4
6
6
А.Аманмурадова
6
2
0
Больше матчей
Исалин
Бонавентюр
Бонавентюр
Бельгия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг125
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бонавентюр
6
3
0
Я.Ван
✓
4
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бонавентюр
✓
5
6
6
Д.Пегула
7
2
4
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
И.Бонавентюр
4
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Кава
✓
2
6
6
И.Бонавентюр
6
4
1
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бонавентюр
0
2
К.Плишкова
✓
6
6
Больше матчей
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