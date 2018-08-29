WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Кирстя VS И.Бонавентюр
25 сентября 2019 г. Начало после 07:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Сорана Кирстя - Исалин Бонавентюр
WTA Ташкент - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сорана Кирстя - Исалин Бонавентюр на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сорана
Кирстя
Кирстя
Румыния
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)59
- Возраст29
WTA рейтинг95
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
✓
6
6
Д.Аллертова
1
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
С.Соррибес
✓
6
3
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2
6
2
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Одиночный разряд
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Второй раунд
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6
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Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
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7
6
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5
2
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Исалин
Бонавентюр
Бонавентюр
Бельгия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг125
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Аманмурадова
3
1
И.Бонавентюр
✓
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бонавентюр
6
3
0
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✓
4
6
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WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
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