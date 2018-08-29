WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Кирстя VS И.Бонавентюр

25 сентября 2019 г. Начало после 07:00

Court 2
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Онлайн - Сорана Кирстя - Исалин Бонавентюр

WTA Ташкент - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сорана Кирстя - Исалин Бонавентюр на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сорана Кирстя
Сорана
Кирстя
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.76
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
95
Последние матчи
Больше матчей
Исалин Бонавентюр
Исалин
Бонавентюр
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
125
Последние матчи
Больше матчей

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