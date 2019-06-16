Смотри также

WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
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В.Кужмова
5
6
5
Г.Миннен
•
7
3
5
25 сентября 2019 г.Center
Матч
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Онлайн - Виктория Кужмова - Грэт Миннен
WTA Ташкент - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Кужмова - Грэт Миннен на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Виктория
Кужмова
Кужмова
Словакия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)61
- Возраст21
WTA рейтинг53
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Одиночный разряд
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Больше матчей
Грэт
Миннен
Миннен
Бельгия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг122
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
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