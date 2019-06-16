Смотри также

WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
Live
В.Кужмова
5
6
5
Г.Миннен
7
3
5
25 сентября 2019 г.Center
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Онлайн - Виктория Кужмова - Грэт Миннен

WTA Ташкент - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Кужмова - Грэт Миннен на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Виктория Кужмова
Виктория
Кужмова
СловакияСловакия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
53
Последние матчи
Больше матчей
Грэт Миннен
Грэт
Миннен
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
122
Последние матчи
Больше матчей

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