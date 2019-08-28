WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Т.Мария
6
5
2
А.Калинская
3
7
6
25 сентября 2019 г.Court 1
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Татьяна Мария - Анна Калинская

WTA Ташкент - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Татьяна Мария - Анна Калинская на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Татьяна Мария
Татьяна
Мария
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
86
Последние матчи
Больше матчей
Анна Калинская
Анна
Калинская
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
116
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Ник Кирьос выложил совместное фото с Анной Калинской

16/09/2019

Анна Калинская встречается с Ником Кирьосом

16/09/2019

Ник Кирьос пришел на матч Анны Калинской и назвал ее любимой теннисисткой – US Open

US Open
02/09/2019

Теннисистка Анна Калинская (фото)

US Open
28/08/2019