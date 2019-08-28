Смотри также

WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Т.Мария
6
5
2
А.Калинская
✓
3
7
6
25 сентября 2019 г.Court 1
Матч
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Онлайн - Татьяна Мария - Анна Калинская
WTA Ташкент - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Татьяна Мария - Анна Калинская на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Татьяна
Мария
Мария
Германия
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
- Возраст32
WTA рейтинг86
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Первый раунд
Т.Мария
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Одиночный разряд
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Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Мария
2
0
A
Н.Осака
✓
6
0
Больше матчей
Анна
Калинская
Калинская
Россия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг116
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Дарт
4
4
А.Калинская
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Калинская
2
3
К.Ан
✓
6
6
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4
А.Калинская
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4
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