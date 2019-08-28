Смотри также

Онлайн - Татьяна Мария - Анна Калинская

WTA Ташкент - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Татьяна Мария - Анна Калинская на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.