WTA Ташкент
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Завацкая VS ...
26 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Olympic Tennis School
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Онлайн - Катарина Завацкая - ...
WTA Ташкент - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катарина Завацкая - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катарина
Завацкая
Завацкая
Украина
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст19
WTA рейтинг139
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Мартинкова
4
4
К.Завацкая
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Завацкая
✓
6
5
А.Остапенко
3
4
A
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин
✓
6
6
К.Завацкая
4
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Завацкая
✓
5
78
6
Ф.Ферро
7
66
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Завацкая
63
6
1
Я.Фетт
✓
77
2
6
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