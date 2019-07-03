WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Пармантье VS Т.Бабош
25 сентября 2019 г. Начало после 07:00
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Онлайн - Полин Пармантье - Тимеа Бабош
WTA Ташкент - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полин Пармантье - Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Полин
Пармантье
Пармантье
Франция
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)65
- Возраст33
WTA рейтинг127
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Пармантье
✓
6
6
А.Крунич
1
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Пармантье
1
62
А.Павлюченкова
✓
6
77
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
✓
6
77
П.Пармантье
4
64
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Самсонова
✓
6
3
6
П.Пармантье
0
6
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Суарес
✓
77
77
П.Пармантье
62
64
Больше матчей
Тимеа
Бабош
Бабош
Венгрия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)68
- Возраст26
WTA рейтинг92
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Флипкенс
2
5
Т.Бабош
✓
6
7
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова
✓
6
6
Т.Бабош
2
3
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
✓
6
6
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3
3
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Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф
✓
6
4
6
Т.Бабош
2
6
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
✓
6
0
К.Суарес
2
0
A
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