WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Пармантье VS Т.Бабош

25 сентября 2019 г. Начало после 07:00

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Онлайн - Полин Пармантье - Тимеа Бабош

WTA Ташкент - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полин Пармантье - Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Полин Пармантье
Полин
Пармантье
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
127
Последние матчи
Больше матчей
Тимеа Бабош
Тимеа
Бабош
ВенгрияВенгрия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
92
Последние матчи
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