WTA Ташкент
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Фогель VS М.Гаспарян
24 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Olympic Tennis School
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Онлайн - Стефани Фогель - Маргарита Гаспарян
WTA Ташкент - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефани Фогель - Маргарита Гаспарян на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефани
Фогель
Фогель
Швейцария
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст29
WTA рейтинг118
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Россия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)73
- Возраст25
WTA рейтинг56
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