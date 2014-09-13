WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Т.Мартинкова
4
4
К.Завацкая
6
6
25 сентября 2019 г.Court 2
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Тереза Мартинкова - Катарина Завацкая

WTA Ташкент - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тереза Мартинкова - Катарина Завацкая на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Тереза Мартинкова
Тереза
Мартинкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
138
Последние матчи
Больше матчей
Катарина Завацкая
Катарина
Завацкая
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
139
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Маргарита Гаспарян поднялась на 161 позицию после победы в Ташкенте

WTA Ташкент
01/10/2018

Гаспарян разгромила Потапову и стала самой низкорейтинговой победительницей турнира WTA в сезоне

WTA Ташкент
29/09/2018

Катерина Бондаренко выиграла первый титул WTA с 2008 года

WTA Ташкент
30/09/2017

WTA Ташкент. Карин Кнапп завоевала первый титул в карьере

WTA Ташкент
13/09/2014