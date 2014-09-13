Смотри также

WTA Ташкент
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Т.Мартинкова
4
4
К.Завацкая
✓
6
6
25 сентября 2019 г.Court 2
Матч
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Онлайн - Тереза Мартинкова - Катарина Завацкая
WTA Ташкент - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тереза Мартинкова - Катарина Завацкая на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тереза
Мартинкова
Мартинкова
Чехия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг138
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мартинкова
✓
64
6
6
И.Бегу
77
4
4
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур
✓
6
6
Т.Мартинкова
2
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
✓
6
4
7
Т.Мартинкова
4
6
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мартинкова
66
63
К.Плишкова
✓
78
77
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Ван
✓
6
7
Т.Мартинкова
2
5
Больше матчей
Катарина
Завацкая
Завацкая
Украина
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст19
WTA рейтинг139
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Завацкая
✓
6
5
А.Остапенко
3
4
A
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин
✓
6
6
К.Завацкая
4
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Завацкая
✓
5
78
6
Ф.Ферро
7
66
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Завацкая
63
6
1
Я.Фетт
✓
77
2
6
WTA Лугано
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Швёнтек
✓
6
6
К.Завацкая
3
0
Больше матчей
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