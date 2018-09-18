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Мария Шарапова: «Нужно больше времени, чтобы восстановиться после травмы»

Шарапова: «Нужно больше времени, чтобы восстановиться после травмы»
Eurosport

9 ч. назад

Маша бережет здоровье.

Русская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала досрочное завершение сезона.

«Я собиралась вернуться в Тяньцзинь, чтобы защитить титул. Но, к сожалению, мне нужно больше времени, чтобы восстановиться после травмы. Сожалею, что не сыграю перед всеми болельщиками в Тяньцзине, но надеюсь, что выйду на эти корты в будущем. Желаю всем удачи в пятую годовщину турнира», – написала Шарапова в послании организаторам Tianjin Open.

О досрочном завершении сезона Мария сообщила 17 сентября. Она пропустит турниры в Пекине, Тяньцзине и московский «Кубок Кремля». Сезон-2019 действующая 24-я ракетка мира начнет в китайском Шеньчжэне.

  • Шарапова – действующая чемпионка Tianjin Open, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.
  • Мария – победительница 36 турниров WTA, обладательница карьерного «Большого шлема».

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