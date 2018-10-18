WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Ван VS О.Жабер
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Сию Ван - Онс Жабер
WTA Тяньцзинь - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сию Ван - Онс Жабер на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сию
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг154
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Онс
Жабер
Жабер
Тунис
- Рост (м)1.67
- Вес (кг)66
- Возраст25
WTA рейтинг61
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