WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Стосур VS Ю.Путинцева
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Саманта Стосур - Юлия Путинцева
WTA Тяньцзинь - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Саманта Стосур - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Саманта
Стосур
Стосур
Австралия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)68
- Возраст35
WTA рейтинг91
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур
✓
7
2
6
Ч.Ян
5
6
2
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3
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6
3
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6
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4
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6
64
1
С.Стосур
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77
6
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Одиночный разряд
1/4 финала
С.Стосур
✓
6
77
Н.Стоянович
2
61
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Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг36
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WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
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1
6
5
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6
1
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0
A
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6
6
Ю.Путинцева
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4
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