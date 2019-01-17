Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Гарсия
✓
2
6
6
А.Потапова
6
2
2
7 октября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Каролин Гарсия - Анастасия Потапова
WTA Тяньцзинь - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Гарсия - Анастасия Потапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролин
Гарсия
Гарсия
Франция
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст25
WTA рейтинг31
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
1
1
Д.Ястремская
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Барти
✓
4
6
6
К.Гарсия
6
4
1
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Одиночный разряд
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Анастасия
Потапова
Потапова
Россия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг88
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Потапова
5
64
М.Линетт
✓
7
77
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
✓
77
6
Н.Хан
64
1
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Первый раунд
З.Хайвс
✓
64
6
6
А.Потапова
77
4
4
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Первый раунд
А.Потапова
6
2
4
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✓
3
6
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✓
6
3
А.Потапова
0
0
A
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