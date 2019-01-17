WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Гарсия
2
6
6
А.Потапова
6
2
2
7 октября 2019 г.Center Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Каролин Гарсия - Анастасия Потапова

WTA Тяньцзинь - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Гарсия - Анастасия Потапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролин Гарсия
Каролин
Гарсия
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
31
Последние матчи
Больше матчей
Анастасия Потапова
Анастасия
Потапова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
WTA рейтинг
88
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Анастасия Потапова счастлива после победы над Анжелик Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»-2019

Ролан Гаррос
27/05/2019

Анастасия Потапова обыграла Анжелик Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»-2019

Ролан Гаррос
26/05/2019

Сборная России выиграла у Италии и вышла во вторую Мировую группу Кубка Федерации

Fed Cup
21/04/2019
play
Видео

Киз потренировалась с мячом для американского футбола, а потом за полтора часа вынесла Потапову

Australian Open
17/01/2019