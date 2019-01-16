Онлайн - Ребекка Питерсон - Синьюй Ван

WTA Тяньцзинь - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ребекка Питерсон - Синьюй Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.