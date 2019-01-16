WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Питерсон VS С.Ван
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Ребекка Питерсон - Синьюй Ван
WTA Тяньцзинь - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ребекка Питерсон - Синьюй Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ребекка
Питерсон
Питерсон
Швеция
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)65
- Возраст24
WTA рейтинг59
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Уильямс
3
6
3
Р.Питерсон
✓
6
4
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
6
Р.Питерсон
1
1
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Одиночный разряд
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6
3
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Одиночный разряд
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Р.Питерсон
✓
6
0
К.Джорджи
2
0
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Одиночный разряд
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0
Р.Питерсон
✓
6
6
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Синьюй
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг155
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ван
✓
6
6
S.Ma
3
1
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ван
1
2
Я.Ван
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
77
6
С.Ван
64
2
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0
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С.Ван
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5
6
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Первый раунд
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✓
6
6
С.Ван
3
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