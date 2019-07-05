Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Live
В.Уильямс
3
0
Р.Питерсон
6
0
7 октября 2019 г.Center Court
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Онлайн - Винус Уильямс - Ребекка Питерсон

WTA Тяньцзинь - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Винус Уильямс - Ребекка Питерсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Винус Уильямс
Винус
Уильямс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    39
WTA рейтинг
51
Последние матчи
Больше матчей
Ребекка Питерсон
Ребекка
Питерсон
ШвецияШвеция
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
59
Последние матчи
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