Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
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В.Уильямс
3
0
Р.Питерсон
•
6
0
7 октября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Винус Уильямс - Ребекка Питерсон
WTA Тяньцзинь - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Винус Уильямс - Ребекка Питерсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Винус
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст39
WTA рейтинг51
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Бенчич
✓
3
6
7
В.Уильямс
6
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WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
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6
5
В.Уильямс
✓
6
4
7
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Уильямс
5
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Д.Коллинс
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7
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
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✓
6
6
В.Уильямс
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
1
0
В.Уильямс
✓
6
6
Больше матчей
Ребекка
Питерсон
Питерсон
Швеция
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)65
- Возраст24
WTA рейтинг59
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
6
Р.Питерсон
1
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
0
6
1
П.Мартич
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Питерсон
✓
6
0
К.Джорджи
2
0
A
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Финал
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2
0
Р.Питерсон
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
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✓
6
6
Н.Стоянович
3
1
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