WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Родионова
3
4
Ц.Ван
6
6
8 октября 2019 г.Center Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Арина Родионова - Цян Ван

WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Родионова - Цян Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Арина Родионова
Арина
Родионова
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
236
Последние матчи
Больше матчей
Цян Ван
Цян
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
22
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Петкович откликнулась на совет подписчика сняться в порно, Родионова ее поддержала

15/09/2019
play
Видео

Серена выиграла сотый матч на US Open, отдав Ван 15 очков за 44 минуты. Кажется, ее не остановить

US Open
04/09/2019

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не стремится запугивать соперниц на корте

US Open
04/09/2019

Серена Уильямс снялась с турнира в Майами из-за травмы колена

WTA Майами
23/03/2019