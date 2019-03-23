Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Родионова
3
4
Ц.Ван
✓
6
6
8 октября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Арина Родионова - Цян Ван
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Родионова - Цян Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Арина
Родионова
Родионова
Австралия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст29
WTA рейтинг236
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