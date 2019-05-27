WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Чжэн VS В.Кудерметова
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Tuanbo International Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Сайсай Чжэн - Вероника Кудерметова
WTA Тяньцзинь - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сайсай Чжэн - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сайсай
Чжэн
Чжэн
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг38
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
✓
77
6
И.Дуань
64
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
65
6
С.Чжэн
3
77
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
✓
6
6
С.Стивенс
3
1
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
✓
4
6
77
М.Пюиг
6
3
65
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Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Паолини
✓
7
3
7
С.Чжэн
5
6
5
Больше матчей
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
6
6
А.Томлянович
4
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
✓
6
3
77
В.Кудерметова
0
6
64
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Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич
✓
6
6
В.Кудерметова
3
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
✓
2
6
6
Б.Бенчич
6
3
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
5
6
6
Е.Александрова
7
3
2
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