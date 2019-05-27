WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Чжэн VS В.Кудерметова

10 октября 2019 г. Начало после 05:00

Tuanbo International Tennis Centre
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Онлайн - Сайсай Чжэн - Вероника Кудерметова

WTA Тяньцзинь - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сайсай Чжэн - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сайсай Чжэн
Сайсай
Чжэн
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
38
Последние матчи
Больше матчей
Вероника Кудерметова
Вероника
Кудерметова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей

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