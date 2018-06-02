Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Стосур
✓
7
2
6
Ч.Ян
5
6
2
7 октября 2019 г.Center Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Саманта Стосур - Чжаоcюань Ян
WTA Тяньцзинь - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Саманта Стосур - Чжаоcюань Ян на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Саманта
Стосур
Стосур
Австралия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)68
- Возраст35
WTA рейтинг91
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур
3
6
3
А.Анисимова
✓
6
3
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Финал
С.Кенин
✓
64
6
6
С.Стосур
77
4
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
В.Голубиц
6
64
1
С.Стосур
✓
2
77
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Стосур
✓
6
77
Н.Стоянович
2
61
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера
4
6
65
С.Стосур
✓
6
1
77
Больше матчей
Чжаоcюань
Ян
Ян
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг-
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро
✓
6
6
Ч.Ян
2
3
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Скьявоне
✓
6
6
Ч.Ян
0
4
WTA Куала-Лумпур
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Броади
✓
6
6
Ч.Ян
4
3
WTA Куала-Лумпур
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Ян
✓
4
6
6
С.Чжэн
6
3
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Ян
3
0
Т.Бабош
✓
6
6
Больше матчей
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