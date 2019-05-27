Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
В.Кудерметова
✓
6
6
А.Томлянович
4
2
8 октября 2019 г.Court 2
Матч
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Комментарии
Онлайн - Вероника Кудерметова - Айла Томлянович
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Вероника Кудерметова - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
✓
6
3
77
В.Кудерметова
0
6
64
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич
✓
6
6
В.Кудерметова
3
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
✓
2
6
6
Б.Бенчич
6
3
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
5
6
6
Е.Александрова
7
3
2
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Дои
✓
6
6
В.Кудерметова
4
3
Больше матчей
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг50
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Томлянович
3
6
4
Э.Риске
✓
6
3
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ц.Ван
7
5
A
А.Томлянович
✓
5
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
65
2
Д.Ястремская
✓
77
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Хон
✓
6
5
6
А.Томлянович
3
7
1
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
0
2
А.Томлянович
✓
6
6
Больше матчей
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