Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
В.Кудерметова
6
6
А.Томлянович
4
2
8 октября 2019 г.Court 2
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Онлайн - Вероника Кудерметова - Айла Томлянович

WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Вероника Кудерметова - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Вероника Кудерметова
Вероника
Кудерметова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей
Айла Томлянович
Айла
Томлянович
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
50
Последние матчи
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