WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Ван
6
77
К.Ан
2
62
8 октября 2019 г.Court 1
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Сию Ван - Кристи Херим Ан

WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сию Ван - Кристи Херим Ан на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сию Ван
Сию
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
WTA рейтинг
154
Последние матчи
Больше матчей
Кристи Херим Ан
Кристи Херим
Ан
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
87
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Мария Шарапова: «Нужно больше времени, чтобы восстановиться после травмы»

WTA Тяньцзинь
18/09/2018

Мария Шарапова: «Навсегда запомню эту победу»

WTA Тяньцзинь
15/10/2017

Мария Шарапова поднимется на 29 мест в рейтинге WTA

WTA Тяньцзинь
15/10/2017

Мария Шарапова выиграла турнир в Тяньцзине

WTA Тяньцзинь
15/10/2017