Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Ван
✓
6
77
К.Ан
2
62
8 октября 2019 г.Court 1
Матч
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Комментарии
Онлайн - Сию Ван - Кристи Херим Ан
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сию Ван - Кристи Херим Ан на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сию
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг154
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Больше матчей
Кристи Херим
Ан
Ан
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст27
WTA рейтинг87
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
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77
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