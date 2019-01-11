Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Н.Куруми
✓
3
6
6
Х.Дарт
6
1
3
8 октября 2019 г.Court 2
Матч
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Онлайн - Нара Куруми - Хэрриет Дарт
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нара Куруми - Хэрриет Дарт на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Нара
Куруми
Куруми
Япония
- Рост (м)1.55
- Вес (кг)53
- Возраст27
WTA рейтинг159
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Одиночный разряд
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✓
77
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Н.Куруми
6
3
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Больше матчей
Хэрриет
Дарт
Дарт
Великобритания
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг133
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
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4
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