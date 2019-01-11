Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Н.Куруми
3
6
6
Х.Дарт
6
1
3
8 октября 2019 г.Court 2
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Онлайн - Нара Куруми - Хэрриет Дарт

WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нара Куруми - Хэрриет Дарт на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Нара Куруми
Нара
Куруми
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.55
  • Вес (кг)
    53
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
159
Последние матчи
Больше матчей
Хэрриет Дарт
Хэрриет
Дарт
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
133
Последние матчи
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