Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ш.Пен
✓
6
77
С.Ю
2
61
8 октября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Шуай Пен - Сяоди Ю
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Сяоди Ю на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Шуай
Пен
Пен
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст33
WTA рейтинг96
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Сяоди
Ю
Ю
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
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