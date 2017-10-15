Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Ван
✓
6
6
S.Ma
3
1
8 октября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Синьюй Ван - Shuyue Ma
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Синьюй Ван - Shuyue Ma на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Синьюй
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг155
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Shuyue
Ma
Ma
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг224
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