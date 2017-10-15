Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Ван
6
6
S.Ma
3
1
8 октября 2019 г.Center Court
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Матч
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Онлайн - Синьюй Ван - Shuyue Ma

WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Синьюй Ван - Shuyue Ma на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Синьюй Ван
Синьюй
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
WTA рейтинг
155
Последние матчи
Больше матчей
Shuyue Ma
Shuyue
Ma
КитайКитай
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
224

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