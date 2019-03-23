WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд
Х.Уотсон VS Ц.Ван
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Tuanbo International Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Хизер Уотсон - Цян Ван
WTA Тяньцзинь - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хизер Уотсон - Цян Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хизер
Уотсон
Уотсон
Великобритания
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)63
- Возраст27
WTA рейтинг125
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Первый раунд
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4
63
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✓
6
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Одиночный разряд
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Одиночный разряд
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2
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Цян
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг22
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
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3
4
Ц.Ван
✓
6
6
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Одиночный разряд
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Ц.Ван
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Одиночный разряд
3-й раунд
Ц.Ван
2
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6
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Ш.Пен
✓
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Ц.Ван
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