WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд

Х.Уотсон VS Ц.Ван

10 октября 2019 г. Начало после 05:00

Tuanbo International Tennis Centre
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Онлайн - Хизер Уотсон - Цян Ван

WTA Тяньцзинь - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хизер Уотсон - Цян Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Хизер Уотсон
Хизер
Уотсон
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
125
Последние матчи
Больше матчей
Цян Ван
Цян
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
22
Последние матчи
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